Almanacco del 14-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno iniziano giovedì 14 maggio Buona giornata Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Mattia il nome Mattia deriva dall’ebraico mata dono e gli abbreviazione di jahvè Che significa dono del Signore sono nati oggi Ernesto ci sarà Valeria Marini e Mark Zuckerberg noi gli auguri di vogliamo fare in particolare a D’Antonio densa e a Lucrezia voi i più cari auguri di una serena e meravigliosa giornata facciamo il nostro viaggio nel tempo facciamo il nostro viaggio nel tempo 14 maggio del 1796 il medico inglese Edward Jenner effetto alla prima vaccinazione della storia iniettando in unpiazzo il pus del Vaiolo bovino riusciranno i limoni izzazione pur basandosi su deduzioni assolutamente imperi che 14 maggio del 1939 la peruviana Lina diventa la più giovane madre della storia medica partorisce suo figlio all’età di 5 anni 14 maggio 1948 nasce invece è ufficialmente lo Stato di Israele Palestina Ben Gurion e sarà Ministro della Difesa è il primo ministro per 13 anni e in questo tempo di pandemia fa anche piacere ricordare quel 14 marzo 1947 quando viene inaugurato il primo teatro stabile italiano con Lo slogan un teatro d’arte per tutti un attore un impresario teatrale entrambi non ancora trentenni fondarono il primo stabile italiano inaugurando l’idea di teatro come Servizio Pubblico fortemente radicato sul territorio preziosa palestra per generazioni di attori ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondoE noi allora andiamo a salutarci con il nostro proverbio di maggio si innamorano anche le civette buona giornata Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa