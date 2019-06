Almanacco del 14-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a venerdì e venerdì e venerdì Quant’è bello il venerdì 6 14 di giugno poi ancora meglio buongiorno da Francesco Vitale oggi a Cecilia da Spello sant’eliseo profeta Adesso spiegatemi con Elisa e andiamo a parlare di Elisa è così auguri a tutti coloro che portano in questi nomi Cecilia Eliseo Elisa certoChiama Eliseo mi interrogherà in va bene fortunatissima per lezione di Elisabetta Ecco cosa Elisa che deriva dall’ebraico else Che significa il mio Dio è pienezza È diffuso capillarmente in tutta Italia attestato di pari passo con il dilagare dei costumi crispiani la sua fiducia nelle forze cosmiche fa sì che superi brillantemente i piccoli e grandi contratti quotidiani te me le delusioni dovute superficie dai prendere decisioni solo dopo averle sbagliate con cura quando è innamorata e radioso e felice desidero un uomo che da oggi nei momenti critici che inventi ogni scusa per stringerla forte le Piagge stuzzicarlo con piccole GPS rapporti sono facilitati dal buon umore dalla sua disponibilità ad ascoltare facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare anche oggi abbiamouna branca di auguri che vogliamo fare ad Eli ad Antonella a Dario anche ad Antonello Antonello Manuel e tantissimi auguri a ciascuno di voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete dotati di spirito un riflessivo portati allo studio e all’approfondimento siete attratti dalla letteratura dell’Arte della storia e delle reti nel campo dell’insegnamento della saggistica anche nel effettivi rivelate grande serietà e profondità di sentimenti Debora invece la passionalità ci sono no facciamo diventare passionali dai il tempo che ci porto in quel 14 giugno 1777 gli Stati Uniti adottano la bandiera a stelle e strisce simbolo di libertà e dei diritti garantiti a tutti i cittadini americani della Costituzione della carta dei diritti oltre che un emblema di libertà personale e individuale è questa l’idea che ispirò il congresso degli Stati Uniti d’America quando decise di adottare la celebre Store Stripes la bandiera a stelle e strisceper oggi rimane l’aspetto più identificativo di quella nazione e noi ci andiamo a chiudere con il proverbio un collo di fine settimana a San Vito Il Castagno è in Cardito Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto e noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze resta con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa