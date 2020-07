Almanacco del 14-07-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ed è martedì 14 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Camillo de Lellis Camillo viene dal latino camillo’s che presso i Romani era il fanciullo che assisteva il sacerdote durante i riti sacri e significa ministro di Dio sono nati oggi gusto Ingrid Bergman Renato Pozzetto e noi andiamo a fare gli auguri e udite udite udite ai nostri very important People non si può dire vero Roger perché qui ci sono diritti d’autore e poi dopo ci ci picchiano E allora andiamo a fare a Vincenzo e a Giacinto i nostri più cari auguri di buon compleanno Tantissimi tantissimi tantissimi auguriBuona giornata ciascuno di voi e noi ci andiamo a fare il nostro il nostro viaggio nel tempo è inevitabile inevitabilmente andiamo a fare il nostro meraviglioso viaggio e ci porta in quel 14 luglio del 1789 è il giorno della presa della Bastiglia la popolazione di Parigi insorge contro il potere assolutista del re l’inizio della Rivoluzione francese 14 luglio 1902 a Venezia crolla improvvisamente il campanile di San Marco la ricostruzione inizia immediata e si concluderà nel 1912 14 luglio 1965 la marina e al 4 la prima sonda raggiungere Marte invierà la terra un totale di 21 foto e c’è anche spazio per il cinema Perché il 14 luglio del 1969 è Easy Rider al cinema a bordo di due motociclette per attraversare l’America dalla California New Orleans dove sta per tenersi il carnevale i protagonisti di questo viaggio sono White Interda Peter fonda e Billy Dennis o perché anche il regista del film ha detto hallbergmoos quello che conta tra amici non è ciò che si dice ma quello che non occorre dire il proverbio incroci dice le voci del cuore non fanno rumore Wow ragazzi oggi ci sentiamo proprio poetici buona giornata Io vedo delle foto cara Sara subito subito comincia Che capoccia che capoccia Vabbè buona giornata Noi torniamo domani sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia Ciao almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa