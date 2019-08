Almanacco del 14-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno mercoledì 14 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe sacerdote e Martire Ricordiamo anche San Marcello vescovo e Martire ne parliamo del femminile Marcella derivante dal latino marce un cognome molto diffuso per leggere Claudia che vede alla base il nome gentilizio Romano Marcus la cui etimologia da ricollegare a Marte il dio della guerra il nome Siri diffuse Successivamente in ambiente Cristian sostenuto dal culto di numerose tante è un tipo sentimentale passionale che segue la scia delle proprie emozioni e abbandonandosi completamente ad essere quasi con incoscienza piuttosto indecisa incostantequello che fa a una vita affettiva complicata travagliata spesso rischia di recarsi a persone sbagliate per paura della solitudine tutto ciò Nonostante sia il più delle volte corteggiatissima e pieno di fascino Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri oggi li vogliamo fare con grande gioia a Massimo e a Carlo auguri a voi A tutti coloro che sono nati oggi sappiate che grazie alla vostra intelligenza e sensibilità siete sempre circondati da amici sinceri ben presto incontrerete l’anima gemella anche sul lavoro non ci sono problemi svolgete la vostra prof con Quel pizzico di genialità che vi distingue dagli altri cercate però di essere un po’ più oculati nella gestione del denaro Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 14 agosto 1480 ricordiamo la battaglia di Otranto termina la battaglia di Otranto posti per due settimane di invasori turchi sbarcati in una Baia chiamata poi deie gli otrantini del regno d’Aragona è Andrea non era quello che si diceva mamma li turchi giusto Non lo so va il proverbio un cucciolo di di vigilia di Ferragosto si può dai insomma dai vigilia dell’Assunta la critica sprona solo se è buona Sempre a criticare Sempre a criticare però se è buona e serve a spronare perché non noi amici belli ci faremo gli auguri anche domani è quindi ci vediamo domani Buona giornata Un buon proseguimento di ascolto buona festa salutiamo Sara che ci manda le foto con il profumo di mare però vabbè ognuno c’ha il suo Buona giornata arrestati un’altra compagnia tante sorprese anche oggi è Ciao l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa