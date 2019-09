Almanacco del 14-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è sabato 14 settembre Buongiorno da Vitale Oggi la chiesa ricorda l’esaltazione della Santa Croce e anche San Crescenzio Martire Crescenzio derivante dal latino crescens Che significa che cresce era un cognome Normanno molto utili per i latini si diffuse tra i cristiani grazie al culto di numerosi Santi equilibrate fiducioso nei confronti della vita si mette in luce per il suo impegno e la sua costanza e piuttosto che le tv sul lavoro viene apprezzato anche per il suo buon che essendo in grado di rasserenare Anche i colleghi più scorbutici introversi ama circondarsi di amici allargare sempre più la cerchia facendo in modo che tutti si sentano a proprio agio in campo sentitrova quasi sempre la donna adatta lui in grado di apprezzarlo ed amarlo per le qualità che possiede regalandogli tenerezza e complicità facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi in particolare gli auguri Ti vogliamo fare a Rinaldo a lui a tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che avete un temperamento avventuroso siete attratti dalle novità e dall’esplorazione probabilmente la vostra vita svolgerà stai lontano dal luogo in cui siete cresciuti potrete avere molti successi Ma perlomeno inizialmente anche qualche difficoltà economica la vita affettiva e movimentata e se deciderete di legarvi lo farete maturabile auguriamo il nostro viaggio nel tempo ci porta ai telefilm in quel 14 settembre 1978 Chissà se vi ricordate nano nano così salutare il protagonista alieno della serie morning impersonato da un giovanissimo Robbie Williams vacui scalata al successo inizierà proprio da qui è un pensiero anche al grande Robbie Williamsangolo di sabato è settembre Beato Dove vai sta apparecchiato e vediamo dove si apparecchia Buona giornata a tutti voi forza andiamo a lavorare come si dice per chi lavora anche di sabato ti auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali il lunedì è quindi buon fine settimana restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa