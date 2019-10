Almanacco del 14-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno andiamo iniziare questa nuova settimana ci proviamo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è lunedì 14 ottobre chiesa ricorda San Callisto primo papà derivante dal greco callistos Che significa bello Bellissimo nome intestato Jane tempi antichissimi e si ricollega la dea dell’amore che li sto adorata dai Greci ebbe grande espansione del mondo Cristiano grazie al culto di molti Santi Anche se oggi È scarsamente diffuso in tutta Italia Perspicace intuitivo si impone All’attenzione degli altri per la sua intelligenza pronta e vivace vivere le emozioni in modo intenso e quasi esasperare i suoi sentimenti rischiando così visto per valutare alcune amicizie e di non essere obiettivo nel giudicare gli altri in amore impulsivo ed è un grande sognatoreTantissimi auguri oggi a Maria Luisa e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che la vostra intelligenza acuta veloce risultati che conseguite nello studio nel lavoro sono brillanti i vostri interessi intellettuali potrebbero però portarvi a trascurare la vostra vita affettiva scegliere spetta a voi Ma sappiate che se lo volete c’è qualcuno che aspetta solo un vostro gesto d’amore molto interessante Viaggio nel tempo dedicato ai più piccoli dai Iniziamo bene la settimana era il 14 ottobre del 1926 quando arrivava per la prima volta quindi the Pooh e i orsacchiotto che alla tradizionale golosità per il miele dei suoi simili unisce una particolare predilezione per la Poesia Poesia Poesia è il protagonista di Winnie the Pooh nella variante Winnie Pooh romanzo per ragazzi di Alan milne che raccoglie in questo libro una serie di racconti scritti in precedente con protagonista il simpatico personaggio e conamore versioni anche animate di questo simpatico è orsacchiotto molto simpatico il proverbio di oggi con cui ci andiamo a salutare la semina luna calante da tubero abbondante Vi auguro una meravigliosa giornata Mi raccomando fate i bravi noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui buon proseguimento di Ascolta almanacco del giorno

