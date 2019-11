Almanacco del 14-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno idee mercoledì No siamo giovedì e giovedì 14 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Lorenzo O’Toole arcivescovo e anche i santi Clementino e Teodoro Filomena e Demetrio in Tracia Martiri di tutto questo bailamme Noi andiamo a scegliere clementine Clementi so Clemente era il cognome di un agente Latina significante mite benevolo come persona è moltissima fortuna anche in ambienti cristiani basti pensare a ben 17 che si fregiano di questo appellativo faccio un po’ lei come disse qualcuno la variante diminutiva femminile è discretamente attestata in tutta Italia e maestra nella influenzare le idee altrui fino a farle coincideesattamente Con quante le più conveniente per questo motivo da bambina è stata spesso messo in castigo Tuttavia questa sua arte unità la sua indubbia intelligenza aiuta sempre ottenere quello che vuole dovrebbe tenersi alla larga da qualsiasi situazione ambigua Ma la sua curiosità è più forte della sua prudenza facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi voi avete amici amiche Un animo tranquillo riflessivo nella vita Scegliete delle Gioie semplici vi tenete lontano dalla confusione della lotta per emergere nel lavoro siete attrezzati per la vostra laboriosità l’impegno e il metodo in amore potete contare su un rapporto sereno sulla comprensione reciproca e sulla stabilità il nostro viaggio nel tempo ci porta a vivere giornate come quella del 14 novembre e Oggi è la giornata mondiale del diabete promossa dal International diabete Federation Con lo scopo di informare e sensibilizzare le persone in merito alla malattia al contempo diffondere le norme di prevenzione del diabeteli International è una federazione di 200 associazioni in oltre 160 paesi E in Italia esistono diverse associazioni che si occupano della malattia che è stata riconosciuta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite un problema sociale per il mondo il proverbio con cui ci andiamo a salutare Pian pian ricercando lo si trova il Bandolo e vediamo se riusciamo a trovare il Bandolo questa mattina e ci proviamo Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate con noi

