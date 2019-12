Almanacco del 14-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno ed è sabato Sabato sabato Sabato oggi si prende così sabato 14 dicembre Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni della Croce sacerdote e dottore della Chiesa qui parliamo di Carmelitani non so se vuoi che chiedi volete sapere voi Eh ma noi oggi parliamo di Pompeo perché è anche San Pompeo vescovo Pompeo L’Antico gentilizio diffuso presso i romani deriva dal greco pompe Che significa condottiero guida al Sono originario da dialetti italici probabilmente dallo scopo un paio e quindi da pompe y5 era in tal modo infatti che si designava il quinto figlio la sua tendenza l’analisiHappy Days volte di fare errori di comportamento ritiene indispensabile avere una visione chiara di chi è e chi potrà in seguito diventare quando è davanti alla donna che vuole conquistare diventa loquace alla intrattiene per ore con aneddoti racconti della sua vita passata riassunti di firma il libro notizie dell’ultima ora va d’accordo con tutti però sa mantenere le distanze Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri Oggi vogliamo fare a Carlo Valentina Giancarlo anche Tania Tania che insomma ci ha mandato una foto di una cella di gala dal circolo canottieri di Roma chi ci segue da Roma sa Insomma Dove dove si trova auguri Tania tutti voi che siete nati quest’oggi avete un’armatura dolce ipersensibile che a volte induce alla malinconia un’attività sociale che vi permetta di sentirvi utile ma coincidenti con la vostra professione potrebbe contrastare questa tendenza E darvi serenità e soddisfazioni in amore potrete unirvi solo con un partner che condivide la vostra visione della vita forse TarderòMa quando accadrà sarà per sempre il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 14 dicembre 1995 ricordiamo la fine della guerra in Jugoslavia con gli accordi di Dayton commessa la parola fine alle sanguinose guerre civile jugoslava e decretando la dissoluzione della Jugoslavia la nascita degli stati indipendenti di Slovenia Croazia bosnia-erzegovina Serbia Montenegro ai colloqui furono presenti rappresentanti delle nuove repubbliche Jugoslavia e non dovremmo ricordare per esempio Slobodan Milosevic e Igor Ivanov che era il viceministro degli Esteri della Federazione Russa oltre a Carlo Belt inviato speciale dell’Unione Europea pranzo tu domani presidente della Croazia e molti altri ancora allora proverbio del sabato mattina starnuto della sera buona Nova Mena Ecco io un po’ di problemi così ce li abbiamoultima mattina così vi auguro un felice fine settimana noi torniamo puntuali felici felici lunedì sempre lo stesso ora sempre qui buon proseguimento di ascolto e restate sempre in nostra compagnia almanacco del giorno

