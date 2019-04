Almanacco del 15-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno inizia una nuova settimana il lunedì e il 15 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda le sante basilissa e Anastasia Martiri di Anastasia dai dal greco anastasis Resurrezione il nome Anastasio conobbe il suo periodo di maggior fortuna Con l’avvento della cultura Cristiana grazie al suo significato evocativo di rinascita dopo la conversione molto in voga anche in Russia come attesta la figlia Monica the dark chiusa ostinata da piccola da adulta diventa più estroversa aperta è sicura della sua bellezza la sua vita è soggetta a cambiamenti improvvisi all’amore un susseguirsi di vicende romantiche che la fanno stare in bilicola felicità totale è il piacere delle certo non si fida dei consigli che le danno e vorrebbe avere sempre l’ultima parola questo la fa apparire il referente ma in realtà è sincera e ha tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi abbiamo una mezza valanga di auguri da fare questa mattina li facciamo a Laura Daniele Elisa Valeria e tantissimi auguri a ciascuno di voi a voi e tutti coloro che compiono gli anni sappiate che la prima parte della vostra vita sarà fin troppo movimentata e dovrete affrontare alcune difficoltà Non perdetevi d’animo combattere servire a rafforzare il nostro carattere Vi aiuterà a superare una certa tendenza la faciloneria più avanti sarete ampiamente ricompensati dal successo che saprete raggiungere nella vostra attività professionale in amore puntate sempre su rapporti stabili e sicuri il partner la famiglia però sempre per voi un importante punto di riferimento il nostro viaggio nel tempo ci porta invece nella sto15 aprile 1912 ricordiamo l’affondamento del Titanic uno spettro bianco nel buio della notte l’impatto l’avanzata incontenibile dell’acqua in poche ore quello che si credeva un Colosso contabile si spacco in due inabissandosi per sempre sul fondo dell’oceano connesso il mito dell’infallibilità del Progresso e si infranse anche il sogno della Belle Epoque il nostro prof con cui andiamo iniziare la settimana dai chi parla rado è tenuto il grado Parole sante prendiamo le presente anche oggi Vi auguro una meravigliosa giornata Noi si torna puntuali domani stessa ora queste frequenze stessa storia restate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

