Almanacco del 15-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno Buongiorno da Francesco Vitale è mercoledì 15 aprile oggi si ricordano i santi Teodoro e Posillipo Martiri il nome Teodoro dal greco Teodoro sei composto dei termini terrace Dio è d’oro un dono può essere tradotto come dono di Dio il nome Posillipo viene dalle parole greche pouses europei significa pausa dal dolore dice il proverbio arcobaleno di mattina tutto il dì più vicina Oggi sono nati Leonardo da Vinci Claudia Cardinale ed Emma Thompson e noi in particolare invece gli auguri Vi vogliamo fare anche tanti nostri amici in particolare Un augurio speciale lo vogliamo fare a ValeriaVito Daniele ed Elisa Tantissimi auguri a tutti voi il 15 aprile del 1874 Oggi facciamo veramente dei viaggi a Parigi presso lo studio del fotografo nadar si inaugura la prima mostra degli impressionisti 165 opere tra dipinti disegni acquerelli tra gli espositori Cézanne Degas Monet e Renoir entro il 15 aprile ma del 1867 all’esposizione universale di Parigi viene premiato industriale Francesco Cirio per la qualità delle sue Conserve ricorda qualcosa Cirio da i prodotti syrio hanno avuto un successo internazionale nel 1967 sempre 15 aprile muore a Roma il Principe Antonio de Curtis in arte Totò soprannominato il principe della Risata considerato uno dei più grandi interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano vi lascio con una con un detto Come si può direl’universo cospira affinché chi lo desidera con tutto se stesso possa riuscire a realizzare i propri sogni lo ha detto Paolo coelio e noi torniamo domani sempre la stessa per il nostro consueto Buongiorno Un buon proseguimento di ascolto e restate in nostra compagnia almanacco del giorno

