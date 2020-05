Almanacco del 15-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo arrivati a venerdì 15 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San d’Oro Il nome Isidoro viene dal nome greco Isidoro composto dai termini ISIS il nome greco di Iside dea della maternità e della fertilità nella mitologia egizia e d’oro dono che può essere tradotto come dono di Iside sono nati quest’oggi Flavio Montrucchio Tania Cagnotto e noi facciamo gli auguri ai nostri quelli proprio che portiamo nel cuore quindi in particolare vogliamo fare gli auguri a Michele a Laura Roberta Teresa Salvatore Siete tantissimi DanielaRosanna e Michele 2 la vendetta anche Valerio è facciamo gli auguri oggi Tantissimi auguri a ciascuno di voi facciamo il nostro viaggio nel tempo 15 maggio del 1910 la nazionale italiana di calcio false Sordio con la vittoria per 6 a 2 contro la Francia 15 maggio 1918 le poste intensi iniziano il primo servizio regolare al mondo di posta aerea tra New York Philadelphia Washington 15 maggio ma del 1939 viene in a Torino lo stabilimento Fiat Mirafiori è il 15 maggio del 1994 invece Gino Strada fonda Emergency uno dei possiamo dire come possiamo dire uno dei dei mezzi veramente che si occupa di dare una manoa tutte le varie malattie siamo veramente nella nella fine degli anni 80 e quindi una vera e propria partner che è diventata anche dei Dipartimento della Pubblica informazione dell’ONU come sapete dal 2006 poi Emergency ha operato dalla fondazione in 17 paesi un impegno in Italia attivo dal 2005 volta assicurare il rispetto del diritto essere Curati sancito anche dalla costituzione il proverbio con cui ci andiamo a salutare quest’oggi un ciel sereno non teme il baleno Roger Che cos’è il baleno Dai ti do 30 secondi di tempo per darci la risposta Noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagniaalmanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa