Almanacco del 15-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno proviamo iniziare la prima settimana il primo giorno della settimana e lunedì 15 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Amos profeta il nome Amos viene dal greco Amos volta derivato dall’ebraico con il significato di Forte gusto sono nati oggi Alberto Sordi James Belushi e Helen Hunt noi gli auguri li andiamo a fare non abbiamo fatti mi sembra ieri o l’altro ieri qual è la nostra Barbara è che so ma cresce cresce cresce anche Barbara oggi non li aggiungiamo gli auguri a Ilenia Valentina Marco Kiki Ciao ciao Kiki Amedeo Gloria e Cloudoltre anche a Susanna ragazzi Siete tantissimi complimentissimi e tantissimi auguri a ciascuno di voi facciamo il nostro viaggio nel tempo ci proviamo era il 15 giugno del 1944 quando Charles goodger ottiene il brevetto per il processo di rafforzamento della gomma attraverso il quale la resine resistenze come il cuoio oggi nel cielo Ti sta che non lo conosca 15 giugno 1864 viene fondata la Croce Rossa Italiana per il soccorso ai feriti e ai malati in guerra 15 giugno 1959 viene emanato il testo unico del codice della strada che rimarrà sostanzialmente invariato fino al 1992 14 giugno in realtà del 1777 No in realtà li facciamo facciamo un salto indietro ma no no no noi andiamo subito alla giornata di oggi che cosa ci dici perché gli Stati Unitibuttano la loro bandiera a stelle e strisce invece 15 giugno ma del 1939 abbiamo l’invenzione della bomboletta spray Esatto Julian cannabis in commercio la prima bomboletta usa e getta che fu utilizzata subito per applicazioni importanti nel corso della Seconda Guerra Mondiale venne utilizzata come insetticida per uccidere gli insetti portatori di malaria il proverbio di oggi ci dice troppa bonaccia burrasca minaccia Speriamo in una buona giornata soprattutto una buona settimana ne abbiamo proprio bisogno di tutti l’augurio di un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa