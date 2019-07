Almanacco del 15-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno inizia una nuova settimana 15 luglio lunedì Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Rosalia patrona di Palermo e TV incerto Probabilmente un adattamento del personale provenzale Roselyn comune in tutte le lingue che composto da o FIFA ma è da Lindt scudo di piglio frequente in tutto il sud Italia grazie al culto per la Saint omonima nel Rosalia riflessiva intuitiva avrebbe l’innata capacità di fermarsi in qualsiasi campo se non avesse sempre paura di sbagliare di incappare pertanto in giudizi negativi a tempere immagini alle apparenze vive passioni intense ma contenute da non raccontare a nessuno e severa è unpraticamente formulare i suoi giudizi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri di andiamo a fare in particolare a Monica Nicola Roberto e a voi e tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che è dominati da un fortissimo spirito di indipendenza di nuove te nel mondo con un cavallo avevi è sciolta che non accetta limiti le imposizioni affrontate le difficoltà con coraggio e non vi piegate a compromessi la vostra Libertà viene prima di tutto e non vi rinuncerete né per la carriera né per l’amore il nostro viaggio nel tempo e ci porta invece in quel 15 luglio 2006 ricordiamo il lancio di Twitter nuovo sito che scompagina la realtà dei social network che cambia la comunicazione tra gli utenti sul web la novità di Twitter e prorompente se ne accorse presto il creatore Jack dorsey che con questa intuizione salva dal fallimento la società obvious Corporation di San Francisco i famosi 140 caratteri che poi sono diventati 280dalle 2200 2017 novembre 2017 nome Twitter derivante dall’inglese tailgate cinguettare richiama la forma concisa di ogni post paragonato in5d over 65 tasse bene Speriamo il proverbio sciocca proposta non vuole risposta Ecco teniamocelo Oggi vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui per questa calda estate non solo restate con noi la manako del giorno

