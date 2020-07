Almanacco del 15-07-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a martedì No mercoledì è mercoledì 15 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bonaventura 1 benaugurale di origine medievale che ha significato di buona fortuna etimologicamente Infatti composto dalle radici di buona buona e dura venire sono nati oggi Rembrandt Brigitte Nielsen e Laura Chiatti e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi ovvero a Nicola Tantissimi auguri Nicole a Camilla Monica e Roberto a voi l’augurio particolare di una meravigliosa giornata e noi andiamo Partiamo accendiamo i motori per il nostro viaggio nel tempo 15 luglio99 viene ritrovato nel villaggio egiziano di Rosetta una stella iscritta in tre differenti lingue grazie ai quali sarà possibile L’interpretazione dei geroglifici 15 luglio del 1877 Viene pubblicata la legge Coppino che rende obbligatoria l’istruzione elementare in Italia 15 luglio 1997 muore lo stilista Gianni Versace ucciso a Miami fuori dalla sua casa con due colpi di pistola e ancora Andiamo non nella storia più recente 15 luglio del 2006 ricordiamo il lancio di Twitter nuovo sito che scompagina la realtà dei social network e cambia la comunicazione tra gli utenti sul web e la novità è prorompente se ne accorge prezzo il creatore Jack dorsey che con questa intuizione salva dal fallimento la società obvious Corporation di San Francisco e quindi riconosceremo ricorderemo tutti le caratteristiche di questoblogging così che permette ogni utente di scrivere sulla propria pagina messaggi con una lunghezza di massima di 140 caratteri che poi nel 2017 sono diventati 280 e viene utilizzato e Roger Insomma secondo me con questa smania di parlare no è sempre così Comunque a proposito di parlare Charles Bukowski ha detto che genio è l’uomo capace di dire cose profonde in modo semplice vero il proverbio concorsi lascio un’altra massima che che ci lascia in riflessione sia l’uomo propone la sorte dispone meditate gente meditate buona giornata Noi torniamo sempre domani sempre qui sempre la stessa ora buon proseguimento di ascolto e resta in nostra compagnia Ciao almanacco del giorno

