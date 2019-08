Almanacco del 15-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno giovedì 15 agosto Buongiorno Buon ferragosto Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Assunzione della Beata Vergine Maria parliamo appunto di Maria l’ebraico con Maria trasformatosi nel greco con Maria e ho anche il personale all’origine del celebre nome Maria dal quale deriva anche il l’orientale Miriam Musa ispiratrice abitudinaria Ricerca la perfezione la delicatezza sensibile può facilmente essere ferita pudica quasi Virginia aspetta l’uomo capace di Insegnarle delicatamente l’amore quella sarà per sempre Di solito incontra l’uomo della sua vita nel suo gruppo di amici vorrebbe esserechiamata ma spesso la timidezza ai familiari la condizionano troppo per riuscire ad aprirsi agli altri in questo giorno di festa facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni che ancora non hanno finito di fare i falò sulla spiaggia o in montagna in grafico dare gli auguri li facciamo Marco e a Donatella e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che la vostra natura sempre a volte un po’ rude sbrigativa ma sempre molto sincera e leale nella vita badate al sodo a Matera natura e vi si addice un lavoro anche se faticoso che vi permetta di vivere tra boschi e Campi la vostra vita diventare felice e ben presto costruirete quella famiglia Serena è unita che desiderate Dunque amici belli parliamo di Ferragosto è una festa sia religiosa che tradizionalmente In questo giorno si usa fare gite fuori porta con pranzo e sacco grigliate nel punto di vista religioso in realtà la festa ricorda la Assunzione di Maria in cielo sia ilche afferma che la Madonna finito il suo percorso in terra può Assunta al cielo in anima e corpo in passato durante questa festa venivano organizzate corsa ai cavalli asini muli che venivano in di fiori ancora oggi questa tradizione continua a Siena con il palio dell’Assunta che si celebra il 16 agosto ci andiamo a salutare con il nostro proverbio che non poteva che essere fiera che stanno per Ferragosto piccioni e anitre arrosto Vi auguro una meravigliosa giornata una meravigliosa festa a ciascuno di voi so che la maggior parte dei nostri amici Insomma è in vacanza oggi vero noi ne abbiamo uno però ne parliamo in un altro momento Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo domani sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

