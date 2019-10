Almanacco del 15-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno è martedì 15 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù Santa Teresa d’Avila Teresa un personale Greco theresias estremamente raro cielo origine ancora sconosciuta è larghissima diffusione a partire dal XVII secolo della santa che lo rese celebre ipersensibili Ha lo sguardo sognante pochi obiettivi Concentra le tue energie sulla famiglia e su un tipo di lavoro preferibilmente svolto tra un ristretto gruppo di persone giovane ha molti amori si diverte a giocare con i sentimenti degli altri poi ritiene legame affettivo una perdita di tempo è poco gratificante e attenta a quanto gli altri possono pensare di leiper evitare maldicenze si mostra carina e conformista Tantissimi auguri allora tutti coloro che portano il nome di Teresa e noi invece gli auguri a tutti coloro che sono nati oggi rifacciamo ad Alex a Stefania ha Luigi Lucia Chiara Emilio Fabiana Sara e Stefano a voi tutti a tutti coloro che sono nati quest’oggi ai nostri più cari e come dice qualcuno fervidi auguri e tutti con voi che siete nati quest’oggi sappiate che ambizioni coraggio Indipendenza energia di voi personaggi affascinanti del lavoro potete contare su collaboratori Fidati che vi seguono in tutte le vostre imprese per ardite che siano in Amore siete intensi e passionali ma non tollera che venga messa in discussione la vostra Libertà il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 15 ottobre 1822 viene istituito il corpo forestale il Re di Sardegna Carlo Felice di Savoiacostituita l’amministrazione forestale destinando la alla custodia la tutela dei Boschi e qui anche l’amore la passione per la natura il proverbio di oggi amici belli per Santa Teresa semina Avis spesa Vi auguro una meravigliosa giornata Mi raccomando Andrea mi sveglio che mai salutiamo Antonello anche Lino è il nostro Emanuel anche lui oggi questa mattina in via Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo domani per quanto riguarda la malacco sempre qui alla stessa ora per il nostro consueto Buongiorno estate con noi

