Almanacco del 15-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno venerdì ma che davvero Si è venerdì 15 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Alberto Magno vescovo e dottore un nome che ha origine dal tedesco All Black Che significa molto illustre persona Nobile in quanto composto dei termini al a tutto e Berta splendente è ancora diffuso in tutta Europa con varianti minime molto metodico a casa di insicurezze dovute a rapporti difficili in tenera età con la famiglia ha bisogno di avere attorno persone stabili ama la vita di coppia e figli la moglie la casa anche se a volte assume atteggiamenti da single per fare ingelosire la partner un po’ Paterno tenda dell’agire consigli e aiuta volentieri gli amici ma resta deluso se si accorge di essere sfruttato oioioioioi facciaTantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare che curiosi Vogliamo fare a Sofia e a Valentina e tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che i motivi passionali per aiutare le persone chiamate Siete disposti a sacrificare V in prima persona ma purtroppo non sempre ottenete la gratitudine che meritereste col tempo Diventerete più accordi anche il vostro lavoro e ne innamora e l’eccessiva disponibilità vi porterà ad alcune scelte sbagliate prima di incontrare chi saprà apprezzarlo V come meritate il nostro viaggio nel tempo ci porta a contatto con la tecnologia possiamo dire così era il 15 novembre 2001 quando Microsoft Xbox un una vera e propria console per videogiochi va sfidare i colossi nipponici che questa fase vedono la Sony PlayStation 2 fare la parte del leone a discapito del sigla dreamcast della Nintendo GameCube tutta roba grande già nel 2001 quando noiguardando indietro forse Chi è nato negli anni Ottanta non prima parte seconda parte degli anni 80 ricorderà la linea sega della Sega come siamo che leggo per capirci quello del Gear che permetteva Antonella primo piccolo videogioco a colori dopo il Nintendo e il Super Nintendo Vabbè insomma videogiochi che oggi ci fanno perdere un po’ la testa oltre che il tempo vero meglio il proverbio dai con cui andiamo iniziare pane fa pancia vino fa danza siete molto è questa mattina molto realistica è come se lasciamo stare Vi auguro una meravigliosa giornata ma noi torniamo puntuali e anche domani sì sì sì anche domani anche sabato in questo momento per dialogare insieme sempre con voi e darci il giusto Buongiorno Buona mattinata e arrestate in nostra compagniaalmanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa