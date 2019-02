Almanacco del 16-02-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è sabato 16 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Samuele e compagni Martiri Samuele deriva dall’ebraico scemo è il suo nome è dio personale modestamente attestato in tutto il mondo Cristiano è maggiore fortuna nei paesi protestanti laddove il culto per l’omonimo giudice d’Israele citato nel Vecchio Testamento è più sentito il dono di non sconvolgersi di non stupirsi di nulla se non capisce cosa sta succedendo attorno a lui osserva Ascolta e tre le dovute logiche conclusioni l’amore per lui comprensione reale profonda dell’altro di se è convinto che senza questo sentimento la vita sarebbe buy è troppo banaleosservazioni cadono a pennello e sono sempre obiettivamente e razionalmente motivate il suo disinteresse è solo apparente facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri li facciamo ad Alessandro a Giampiero e Fabiana Ciao Fabiana e siamo sempre di parte Non è giusto ma anche ad Alessandro nostro Alessandro e il viaggio nel tempo tra poco prima di tutto voi che siete nati questo oggi avete un animo Buono generoso sensibile siete dotati di un profondo intuito e potete mettere a frutto le vostre capacità nel campo delle Scienze Umane della psicologia e dell’astrologia in genere potete contare su una buona dose di fortuna che vi accompagna per tutta la vita amate la famiglia la casa i figli di animali vostro matrimonio sarà sereno è molto gratificante Ecco il nostro viaggio nel tempo storico più che mai ci porta in quel 16 febbraio 1959 Fidel Castro primo ministro di Cuba Mentre il mondo si presentava sempre più diviso dache ti blocchi in una lingua di terra tra l’oceano Atlantico e Mar dei Caraibi iniziava la parabola del leader politico tra i più longevi del ventesimo secolo sulla ribalta internazionale per quasi mezzo secolo il proverbio di questo sabato mattina esperienza madre di scienza buonissima giornata Noi torniamo lunedì e buon fine settimana e buon proseguimento ti ascolta l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa