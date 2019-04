Almanacco del 16-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno martedì 16 aprile Buongiorno da oggi la chiesa ricorda San Benedetto Giuseppe labbra Benedetto è un nome latino derivante da benedictus Che significa Benedetto da Dio ampiamente usato in ambienti cristiani che deve la sua fama numerosi santi e beati in particolare San Benedetto da Norcia patrono d’Europa fondatore dell’ ordine di monaci benedettini dell’abbazia di Montecassino e intuitivo dotato di un forte senso pratico è quasi sempre capace di risolvere i problemi che il quotidiano di pone vive l’adolescenza in una costante lotta tra i suoi bisogni terreni materiale librario intimo di condurre una vita più spirituale che lei via dianche nell’amore Cerca uno stato di Grazia più vicino al sentimento puro che alla passione facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare gli auguri di facciamo a Giusy a Michele e Annarita a voi tutti coloro che Oggi compiono gli anni Carinati di oggi potete contare su una grande vitalità e su di un istintivo ti riporta sempre a vedere l’aspetto positivo di quel che accade nel lavoro via fermata senza difficoltà nel vostro Amore per le cose preziose vi porta spesso a spendere al di là delle vostre possibilità in amore vi mostrate stranamente timidi e timorosi ma nonostante questo non perdere te a trovare la persona che potrà rendere felice il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 16 aprile del 1924 viene fondata la metro-goldwyn-mayer marchio urgente della storia del cinema distingue da quasi un secolo che fa lavori senza tempo e voglia dimenticabili del grande schermo sotto l’insegna delprende forma un prezioso archivio di Oltre 4000 film Il più corposo che si conosca il nostro proverbio con cui ci andiamo a salutare oggi acqua e vento fanno frumento Ti auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo? stessa ora stessi frequenze stesso streaming Se volete buona giornata e buon proseguimento di ascolto e permettete un pensiero a Parigi per a domani l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa