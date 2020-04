Almanacco del 16-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è giovedì 16 aprile la chiesa ricorda Santa Maria Bernarda soubirou Bernardette per intenderci il nome Bernarda deriva dal Germanico ed è composto da bern orso Earth forte valoroso significa quindi forte come un orso orso coraggioso i nati di oggi Charlie Chaplin nella Pizzi anche Benedetto XVI auguri a papa Ratzinger il 16 aprile 1440 muore l’architetto Filippo Brunelleschi che i contemporanei considerarono un genio nella scienza della costruzione per aver edificato trauna grande Mole della Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze il 16 aprile 1943 Albert Hofmann scopre gli effetti allucinogeni del sito lisergico meglio conosciuto come lsb infine il 16 aprile 1991 oltre 70mila persone riunite Nello Stadio londinese di Wembley Assistono al concerto contro l’apartheid dedicato a Nelson Mandela il leader sudafricano presente e viene acclamato dalla folla ha detto Tiziano Terzani questo aspetto rasserenante della natura la sua immensa bellezza e lì per tutti Nessuno può pensare di portarsi a casa un’alba o un tramonto e buon Tiziano Terzani la dice sicuramente giusta eh Non si sbaglia più rifaremo per fare un bel viaggio se fosse possibile oggi ero di rifacciamo fare i nostri viaggi nel tempo perché qui come dicenoto avvocato statista dice non ci capisco più niente lui eh non ci capisce niente ci fosse una volta che che ci capisce qualcosa Niente niente niente Ci mancherebbe altro nessuna nessuna polemica il nostro viaggio si porta in quel 16 aprile sempre 1924 quando viene fondata la metro-goldwyn-mayer il marchio urgente della storia del cinema che distingue da quasi un secolo capolavori senza tempo e volti indimenticabili del grande schermo praticamente stiamo parlando del leone no che che ruggisce da quel cerchio prende forma Dalle un prezioso archivio ho pensato di Oltre 4000 film in più corposo che si conosca e noi ci andiamo a salutare con il proverbio di oggi se canta il gallo dopo cena se c’è nuvolo rasserena Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre lo stesso ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagniaalmanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa