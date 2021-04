Almanacco del 16-04-2021 ore 07:30

almanacco del giorno è venerdì e venerdì sentito senza voce è Caro Andrea mio Qui la situazione Roger Buongiorno da Francesco Vitale 16 aprile venerdì Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Bernarda soubirou Maria Bernarda su il nome Bernarda deriva dal Germanico del composto da Bear orso e ad forte e valoroso significa quindi forte come orso orso coraggioso Il proverbio dice se il gallo canta dopo cena se c’è nuvolo rasserena Eh e vabbè insomma vediamo un po’ se non Avvia oggi Charlie Chaplin Nilla Pizzi Papa Ratzinger mano andiamo a fare anche gli auguri ai nostri nati di oggiabbiamo una caterva dei muri andiamo a fare a Davide Marta Annarita Michele Giusy buon compleanno a ciascuno di voi i più rapidi che oggi ci hanno raggiunto ci hanno scritto mattinieri Come sempre sono Alessio a Rita Luca e Marzia buonissima giornata con voi andiamo a fare Allora il nostro viaggio nel tempo 16 aprile 1440 muore l’ha detto Filippo Brunelleschi che i contemporanei considerarono un genio della Scienza della costruzione per aver edificato tra le altre la grande Mole della Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze 16 aprile 1943 Albert Hofmann scopre di essere allucinogeni dell’acido lisergico meglio conosciuto come la lsb hai capito 16 aprile 1991 oltre settantamila persone riunite allo stadio londinese di Winslow Assistono al mega concerto contro l’apartheid dedicato a Nelson Mandela il leader sudafricano è presente viene acclamato dalla follaancora 16 aprile 1924 viene fondata la metro-goldwyn-mayer i marchi urgente quel leone che favola della storia del cinema distingue da quasi un secolo capolavori senza tempo e volti indimenticabili del grande schermo sotto l’insegna del leone prende forma un prezioso archivio di Oltre 4000 fino in più corposo che si conosca lascio con la frase di Tiziano Terzani Questo è un aspetto rasserenante della natura la sua immensa bellezza e lì per tutti Nessuno può pensare di portarsi a casa un’alba o un tramonto Ti auguro una meravigliosa giornata Noi siamo qui anche domani come no ci siamo ci siamo buon proseguimento di ascolto fate i bravi e restate insieme a noi Ciao almanacco del giorno

