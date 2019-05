Almanacco del 16-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è giovedì 16 maggio Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda Santo Ubaldo vescovo di Gubbio nome di origine germanica è composto da oggi seno e baldar dito nel significato di intelletto vivace coraggioso stato già nel VIII secolo nel personale UCI Ball introdotto in Italia durante le incursioni germaniche venne latinizzato nelle forme Ubaldo Ubaldo Ubaldi insicuro pieno di dubbi solo dopo essersi accorti dei rotatori per la soluzione ottimale dovrebbe seguire di più l’istinto prima di iniziare un rapporto a due apparecchi timori perciò attratto da donne un po’ superficiali che non prendono troppo sul serio il suo carattere da misantroposembra aperto e disponibile Ma in fondo si fida solo di se stesso e dei fatti le parole non lo convincono facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi oggi non gli auguri di fa a Claudio a lui a tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete molto ambiziosi sorretti da un’intensa forza di volontà avere ottime possibilità di raggiungere il successo ma a volte disperdete le vostre energie al di sopra delle vostre capacità cercate di essere più riflessivi più arrendevoli faticherete meno o terrete in più in amore dovete sforzarvi di lasciare più spazio al vostro partner ai suoi punti di vista fatelo Mi raccomando è in questo giovedì il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 16 maggio 1792 a Venezia viene inaugurata La Fenice nome un destino espressione della cultura illuministica in questo atteggiamento fin dalla sua progettazione il massimo teatro Veneziano risorse più volte dalle proprie ceneri tenendo Viva la memoria di oltre due secoli diintrecciata con le principali vicende della Repubblica Lagunare prima e del Regno Sabaudo poi il nostro proverbio Caro Andrea fino a Sant’Ubaldo il freddo lotta con il caldo e vediamo se visto l’inverno in cui versa la nostra bella Italia Nonostante sia maggio che cosa siamo capaci di fare vediamo se siamo proprio bravi Staremo a vedere auguro una buona giornata A noi ci si trova anche domani Eh sì sì sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze salutiamo anche gli amici di Pesaro oggi Eh sì sì sì Poi vi spiego perché Buona giornata a tutti voi l’almanacco del giorno

