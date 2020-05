Almanacco del 16-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo arrivati a sabato Sabato 16 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Ubaldo un nome di origine germanica composto dagli elementi Ugo spirito cuore e coraggioso il suo significato proprio spirito adulto sono nati Oggi sì Claudio Baglioni Rosario Fiorello e Laura Pausini è niente male Noi invece gli auguri che vogliamo fare ai nostri amici A tutti coloro che sono nati quest’oggi e in particolare gli auguri di vogliamo fare arrivare a Sara e a Claudia voi l’augurio davvero di una meravigliosa giornata il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 16 maggio del 1209 quandoSan Francesco d’Assisi fonda l’ordine dei Frati Minori la sua regola sarà poi approvata dal Papa Innocenzo III 16 maggio ma del 1770 la quattordicenne Maria Antonietta d’asburgo-lorena sposa a Versailles il quindicenne Luigi Augusto il futuro re di Francia Luigi XVI 16 maggio del 1929 vengono consegnati per la prima volta il premio il più importante riconoscimento cinematografico A livello mondiale è ancora 16 maggio del 1792 a Venezia viene inaugurata La Fenice un nome un destino un espressione della cultura illuministica in questo osteggiato fin dalla sua progettazione il massimo teatro Veneziano risorse più volte dalle proprie ceneri tenendo Viva la memoria di oltre due secoli di della Lirica intrecciata con le principali vicende della Repubblica Lagunare prima e del Regno Sabaudo poi il proverbio di oggi è per Sant’Ubaldo guardati dal freddo e non dale vi lascio oggi anche con una bella frase di Marco Aurelio che ha detto quanto tempo risparmia chi non sta a guardare ciò che il suo vice dice il suo vicino dice o Pensa io l’ho lo dovrei girare a chi so io Vabbè non voglio parlare meglio così non mi fate parlare Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali lunedì sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

