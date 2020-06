Almanacco del 16-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno idee martedì 16 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda 60 ore piano vescovo il nome Aureliano una variante di Aurelio derivato dal latino aureus dorato Quindi con un significato letterale sono una pioggia Achille Lauro Stan Laurel Giacomo Agostini Noi andiamo a fare invece gli auguri ai nostri quanti ne siete oggi lo vedevo prima e Roger facciamo gli auguri Enrico Aurora Federica Stefano Salvatore Roberto e Simonetta un proprio una valanga di auguri a ciascuno di voi e siamo pronti per fare il nostro viaggio nel tempo Il 16 giugno 1904è ambientato l’Ulisse di James Joyce uno dei migliori romanzi del ventesimo secolo che racconta la storia di una sola giornata attraverso il monologo interiore dei protagonisti 16 giugno 1963 a bordo di vostok 6 Valentina tereskova diventa la prima donna ad andare nello spazio la missione durata tre giorni effettuato 49 orbite terrestri 16 giugno 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio santo con il nome di San Pio da Pietrelcina e a noi che piace viaggiare 16 giugno del 1903 Henry Ford fonda la casa automobilistica un’automobile accessibile a tutti sia nel prezzo che nella facilità di guida queste le linee guida del progetto che aveva in mente l’imprenditore statunitense Henry Ford Quando a Detroit in una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari la Ford Motor Company un’impresa che comincio a Grazia un capitale di 28000 dollari messa a disposizione da 12 investitoriha detto Woody Allen lo psichiatra è un tizio che vi fa un sacco di domande costose che vostra moglie vi fa gratis vero E questo pure potrebbe essere messo come ha segnato sul nostro comodino il nostro proverbio dice che chi ama assai Parla poco Oggi siamo un po’ così un po’ sofisti possiamo dire così posso festiva bene noi ritorniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui con voi con noi per darvi il nostro Buongiorno per viaggiare insieme Vi auguro un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno

