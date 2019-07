Almanacco del 16-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è martedì 16 luglio la chiesa ricorda la Beata Maria del Monte Carmelo la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo buona festa a tutti Oggi anche Sant’Eugenio è Santa Elvira di noi parliamo proprio di Elvira che deriva dal visigote ogni tipologia alquanto incerta Con ogni probabilità Tuttavia è composto da Gaia allegro da plancia attestato per la prima volta in Spagna partire dal IX secolo nella forma di Elvira ebbe una discreta diffusione in tutta Europa nella variante Vira grazie alla fama di alcune protagoniste di opere letterarie e musicali ti piace molto e non perde occasione per mettersi in mostra frequenza solo che ritienidella sua amicizia o adatto a farle conseguire concreti vantaggi sia nella vita lavorativa che in quella direzione suo miglior pregio e senza dubbio afferrare immediatamente il nocciolo di ogni questione facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri Noi in particolare oggi li vogliamo fare a Vincenzo Tantissimi auguri Vincenzo e a Marco auguri Vincenzo auguri auguri da tutti noi a voi A tutti coloro che Oggi compiono gli anni siete estremamente sensibili sentite intensamente richiamo della natura e la vostra vita è una continua ricerca dell’Armonia con voi stessi e con tutto ciò che vi circonda il lavoro affronterete molti cambiamenti e qualche difficoltà Ma potrete contare sulla costante evoluzione delle vostre capacità e su una felice vita affettiva che oggi come oggi non è cosa da poco vero andiamo al nostro viaggio nel tempo 16 luglio è vero ma del 1951 quando Stalin Jr pubblica Il giovane Holden con il titolo originale the Catcher in rye esce illavoro dello scrittore statunitense destinato entrare nei cuori di milioni di ragazzi di ogni epoca che si vedono rappresentati fedelmente dal protagonista del romanzo Il proverbio luglio soleggiato il vino assicurato Speriamo è perché ieri da qualche parte un leggero frescolino si è sentito vero Vi auguro una meravigliosa giornata a noi torniamo puntuali domani svegli anche noi è vero Andrea non ci facciamo mancare niente Torna a salutare Dino Ciao Dino buona giornata anche il nostro Antonello Mi raccomando eh Sempre forza Antonello anche anche lui e salutiamo anche il nostro pusher musicale detto così il nostro Livio sempre pronto anche lui insomma anche in piena estate abbiamo finito l’elenco l’abbiamo finita oggi dai mandate i vostri saluti €1 a salutare te come potremmo fare cassa vediamo un po’ basta mi fermo qui buona giornata A domanil’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa