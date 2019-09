Almanacco del 16-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno riproviamo iniziarla questa nuova settimana Dai facciamoci coraggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è lunedì 16 settembre la chiesa ricorda San Cipriano vescovo e Sant’Eufemia Martire o femmina È come un mese perché il termine Greco latinizzato poi non fenia seconda. se lo diciamo alla greca ovviamente usato dai Cristiani per il suo significato di buon augurio è la base di questo personale diffuso specialmente nel sud Italia attualmente in calo ottimista vede la realtà migliore di quella che a volte si accorge di queste le sembra strano aver cullato a lungo l’illusione sia da giorno che da adulta molti innamorati che cambia spesso partner nonostantedesideri Un compagno stabile si sposa in età avanzata quando trova l’uomo allungo idealizzato Brava coordinatrice buona psicologa sta a trovare la situazione ideale in cui ciascuno si può sentire a proprio agio facciamo tantissimi auguri Prima di tutto all’altra parte di studenti che oggi riprendono la scuola e quindi entreranno in classe questa mattina ne abbiamo una caterva una caterva si vuol dire così veramente grande grande però facciamo gli auguri in particolare una TV oggi in particolare di facciamo a Giovanna a Domenico e amaris neo mamma Tra le altre cose quindi auguri Maris anche a te siamo informati qui in redazione tutti voi che siete nati quest’oggi sappiate che la vostra sensibilità per le esigenze altrui la dolcezza che mostrate nei rapporti l’intelligenza con sapete consigliare fanno di voi amici preziosissimi partner invidiabili e collaboratori e collaboratrici yeah yeah Da non perdere la vita affettiva sarà intenso e appagante nel lavoro daremeglio di voi come psicologi sociologi e insegnanti sono assieme a posto il proverbio di oggi arriva dopo è perché prima facciamo il viaggio Un viaggio di tempera il 16 settembre del 1949 quando debutta Willy il coyote con il cortometraggio festa in ferie No infatti il baby telespettatori iniziano ad appassionarsi Alle divertenti vicissitudini di un Coyote al per l’inseguimento di un uccello dalle gambe lunghe e veloci come il vento il primo episodio del cartone animato Willy Coyote and roadrunner creato per la guerra Bros da Chuck Jones insieme con lo scrittore Michael maltese e Dite la verità non avete sempre tifato per il Coyote è troppo simpatico il proverbio un CRO eccolo che arriva per San Cipriano se mi costa i semini in Piano auguro una buona giornata oggi un pensiero al nostro Andrea che che più sveglissimo di oggi non c’è ritorna a essere sveglissimo vero è ritornato a essere sveglissima Andrea facciamo Iconè tutto un conto scherzo buon lavoro e buona giornata anche a te Andrea buona giornata anche al nostro Dino Buona giornata come sempre ad Antonello insomma a tutti voi l’augurio di un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre qui sempre la stessa ora restate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

