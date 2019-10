Almanacco del 16-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno mercoledì 16 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Margherita Alacoque e santa Edvige video nome di origine germanica è attestato sin dal decimo secolo nella forma hadewych divenuto in seguito hedwig’s personale composto di autobus battaglia unito a week Santo nel film di guerra Santa battaglia sacra E allora Edvige e super pratica disposta a rischiare la fortuna che lanciano sguardi di complicità come dirle Ehi sicuramente ce la faremo in famiglia comanda lei nelle relazioni matrimoniali invece più misteriosa ed erotica riesci a farti amare per la tua dolcezza e bellezza a volte si allarga troppo i suoi racconti di fatti intimi e particolari possono suscitare invidia o al contrarioannoiare E comunque sempre seducente e ammaliante facciamo tantissimi auguri a tutti gli ammalianti era meliante che sono in ascolto facciamo gli auguri oggi li facciamo di buon compleanno Rosa Enzo Nadia Stefano e Pina a voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete ammalianti no siete gentili accondiscendenti saper utilizzare al meglio il detto che la natura abbia regalato in genere non incontrare difficoltà per a fermarmi nel mondo del lavoro soprattutto superate nel campo artistico né per garantirvi un amore solido è confortante fate però attenzione a non bere troppo spazio il nostro viaggio nel tempo ci porta in realtà a riflettere sul 16 ottobre oggi giornata mondiale dell’alimentazione giornata mondiale dell’alimentazione una giornata organizzata dalla FAO l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura allo scopo di sensibilizzare in merito al problema della fame del mondo e della manutenzione la giornataidrata per la prima volta nel 1981 e si è scelta di celebrarla proprio il 16 ottobre in memoria anche del giorno in cui venne fondata la fava che opera proprio in questo settore ogni anno in oltre 150 paesi viene messo in risalto un tema su cui vengono focalizzati diverse attività di sensibilizzazione il proverbio Andrea lo facciamo nel proverbio funghi e imbrogli sono uguali i più belli son letali E allora oggi Un saluto particolare non voglio fare a Giacomo che in ascolto Ciao Giacomo Buona giornata Chissà il nostro autista di autobus di pullman si trova in questo momento sulla Salerno Reggio Calabria Idice ci ascolta sempre quindi una buona giornata a te e a tutti i tuoi passi leggeri Mi raccomando eh Buon viaggio e prudenza sulla strada è quindi un ascoltate e insieme a te e a tutti coloro che sono in viaggio che ci ascoltano anche dalle proprie auto e che quindi stanno veraBeh come dire mantenendo mettendo a provare a loro pazienza già in mezzo al traffico Dai speriamo non sulle autostrade come sempre a Dino ad Antonello al nostro pusher musicale dopo ci verranno ad arrestare che sentono la parola pulisce non funziona il nostro fonico che non è qui Ma arriverà dopo perché lui con calma che la prende Insomma il nostro Livio anche a Paola eh se no diciamo tutti al maschile Questi sì sì sì sì a Serena e incontri anche lei vogliamo salutare anche lei ma proprio c’è anche il vige Quindi visto che afa fa Come si dice l’onomastico credo che abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione Noi torniamo puntuali domani per il nostro consueto viaggio in nostro momento Come si dice libero per tutti Vi auguro una meravigliosa giornata e torniamo puntuali domani sempre qui alla stessa ora restate con noi Ciaonacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa