Almanacco del 16-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno sabato 16 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Agnese di Assisi vergine partire i santi Ruffino Marco è Valerio Mattioli Valerio Valerio dal gentilizio latino valerius da Valerio Valerio Che significa essere in forza in salute nell’antica Roma era un cognome nel proprio l’agenzia Valeria adottato Dalle prime comunità cristiane deve diffusione grazie al culto di veri Santi tutto rappresenta un po’ in tutta la penisola molto intelligente innate capacità teatrali e non è raro che riesca a realizzare professionalmente proprio nel mondo dello spettacolo Mary infanzia adolescenza e spesso taciturno e non di rado preferisce starsene in disparte in compagnia di bambini che sentono integrarsi con i loro coetaneivita sentimentale generalmente soddisfacente e l’erotismo gioca un ruolo di primo piano Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Liguria oggi li facciamo in particolare ma Eleonora ha Gaia Rita e a Nicola a voi A tutti coloro che sono nati in questo giorno ricordiamo che la vostra vita è sempre semplice e austera e lavoro da te meglio di voi solo se questo coincide con i vostri interessi intellettuali In caso contrario svolgere i vostri compiti con metodo 1 riservate le energie migliori per i vostri studi in amore rinunciate alla vostra amata solitudine so davvero incontrate chi condivide i vostri interessi e le vostre scelte di vita Viaggio nel tempo dai Veloce 16 novembre del 1945 viene istituito l’unesco favorire la collaborazione tra le nazioni nome della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo e sostenere la crescita educativa e culturale dei paesi devastati dalla guerra Questa è la mission dell’Unesco comerisultato di una conferenza organizzata dall’istituto internazionale per la cooperazione intellettuale della Società delle Nazioni il proverbio con cui viviamo Avvia questo sabato signor Marchese secondo le entrate saranno le spese Buona giornata Buon sabato a tutti voi vi auguro un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno

