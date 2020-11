Almanacco del 16-11-2020 ore 07:30

almanacco del giorno iniziano nuova settimana il lunedì 16 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Agnese d’Assisi Romagnese deriva dall’aggettivo Greco ha grosse significa pura casta sono nati oggi Tazio Nuvolari José Saramago e se noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi Un augurio tutto particolare alla nostra Emilia buon compleanno Emilia a te tutti coloro che Oggi compiono gli anni in con voi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 16 novembre ma del 1965 l’Unione Sovietica Lancia Venera 3 una sonda spaziale diretta verso Venere la sua Mission era un atterraggio programmato Ma si schianta sulla superficie venusianadiventando Comunque il primo getto costruito dall’uomo ad atterrare su un altro pianeta 16 novembre 1945 a Londra viene fondato l’unesco l’organizzazione delle Nazioni Unite nata per incoraggiare la collaborazione tra le nazioni della cultura della Scienza oggi la sede a Parigi e sono membri dell’Unesco 194 paesi 16 novembre 2001 Esce nelle sale Harry Potter e la pietra filosofale è il secondo me nella classifica di incassi di tutti i tempi secondo solo a Titanic ha detto Cesare Pavese l’ozio rende lente le ore e veloci gli anni l’operosità arrapi delle ore di gli anni il proverbio un colore tutto il mese di novembre è stato tutto molto alimentare Allora continuiamo su questo su questa linea l’oliva tanto più pende tanto più re Buona giornata ciascuno di voi Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restati non far compagnia Ciaoalmanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa