Almanacco del 16-12-2019 ore 07:30

iniziamo questa nuova settimana e proviamo iniziarla Dai coraggio di 16 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Adelaide imperatrice e anche in Adelaide amici belli ritroviamo la radice del nome Ada Ovvero la voce germanica Atala nobiltà accompagnato da Held desinenza di mercante un dato aspetta una qualità il personale viene dunque significare Vi aspetto di portamento Nobile fin da piccola si comporta come una vera donna responsabile seria molto amante della modernità non ha pregiudizi ed è aperta e dinamica innamori piano indispensabile avere molte esperienze per riuscire a individuarem’ha dato lei che tiene poi la sua fiducia incondizionata tali esperienze nascono sempre con un colpo di fulmine facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi particolare di auguri di vogliamo fare a Benedetta auguri Benedetta a Paolo a Marina e a Maria Rosaria a voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che avete una vita sociale e lavorativa molto brillante vi Circondati di amici raffinati svolgete Corra Abilita il vostro lavoro riuscendo sempre a raggiungere i vostri obiettivi avete uno spiccato talento artistico e teatrale mostrate fantasiose abilità nella creazione di Preziosi oggetti d’artigianato in Amore siete riservati romantici e sapete dare al partner molta tenerezza è una ferrea fedeltà il nostro il tempo ci porta in quel 16 dicembre 1773 il vostro di parti noto anche come distruzione del tè considerato uno degli atti di ribellione più famosi della storia modernaè un episodio davvero cruciale nelle cammino verso la rivoluzione americana che scoppiò due anni dopo accadde tutto in una notte quella del 16 dicembre non giovedì 1773 60 componenti dei figli della Libertà che era il nome della società segreta che si batteva per l’indipendenza delle colonie americane dall’impero britannico travestiti da pellerossa assaltarono tre navi della Compagnia delle Indie orientali carichi di te attraccate nel porto di Boston è la capitale del Massachusetts il proverbio ncloth inizio settimana il fuoco vuole sfrigolare parente Sta per arrivare E vabbè l’ha capito da voi va Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali Domani te la stessa ora Sempre su queste frequenze Buona settimana e restate con noialmanacco del giorno

