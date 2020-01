Almanacco del 17-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a venerdì 17 gennaio ma noi non siamo superstiziosi vero venerdì 17 Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda a Sant’Antonio Abate Ma noi facciamo gli auguri anche a tutti coloro che portano il nome di Giuliano insieme a genoveffo estaba ci sarà qualcuno che si chiama Saba giusto Ok Giuliano deriva dal latino Iuliano su un cognome molto diffuso in epoca imperiale significante appartenente alla gens Iulia tra i nomi più diffusi in tutta l’era volgare si forma maschile che in quella femmina e sostenuto da ben 43 Santi omonimi affondanti il martirologio Romano è una persona pratica colta è grandiosa che ama esprimersi con parole degne di un Reo di un poeta dell’antica Roma a Pratoaddizioni solide vuole una donna capace di seguirlo nelle sue avventure mentali desidera un amante calma risparmiatrice dotata di grande autocontrollo Si oppone con decisione a chi esprime idee innovative che ha più fiducia nel passato e nel futuro facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati in questo oggi amici amiche voi avete un animo dolce sensibile amate molto la pace che solo la tranquillità della campagna sta a mettervi non amate gli obblighi sociali non date importanza al successo e Per quel che mi riguarda la cura del vostro giardino vale di più di ogni altra cosa in amore chiedete solo ne stai Un Affetto sincero facilmente Sara esaudito il nostro viaggio nel tempo e ci porta nel cuore della Come si può dire del del cartoon No perché era il 17 gennaio del 1929 quando debuttò Braccio di Ferro il Marinaio più famoso dei fumetti appare per la prima volta nella striscia thimble Theatre ideata dal disegnatore statunitense crisler segar e pubblicata sul quotidiano King features braccioQuesto era il titolo nella versione originale fece subito Breccia nei cuori di piccoli e grandi lettori diventando negli anni uno dei personaggi immaginari più popolari di sempre Chissà se ve lo ricordate quando lo vedevamo in televisione di solito succedeva o quando i programmi finivano in anticipo eh lo dico ai più grandi è che che sono in ascolto quando c’era sciopero quando non c’era la necessità di riempire di pubblicità di reali di no quando c’era l’intervallo Mamma mia che ricordi Va bene Siamo già lunghi Oggi non siamo nostalgici in questo venerdì 17 promette bene per Sant’Antonio Abate maschere serenate sapete Fanciulli che vuol dire inizia il carnevale è attenzione Buona giornata a tutti voi e buon proseguimento di ascolto noi Siri ciccia qui anche domani sempre alla stessa ora restate in nostra compagnia CiaoArco del giorno

