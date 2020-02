Almanacco del 17-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno Iniziamo una nuova settimana ci proviamo a farla iniziare ci proviamo oggi lunedì 17 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale la chiesa dei Santi Donato e compagni Martiri e anche Santa Marianna il nome che deriva dal personale tardo Greco Mariam è già noto per gli ebrei che a loro volta avevano mutuato dal antico Egizio Mariam amata dal Dio ammone fortemente influenzata dalle esperienze infantili dalle persone anziane e quindi bisogno di una guida sicura amorevole che l’aiuti essere più autonoma avere un unico vero grande solo irripetibile Amore questo è il suo sogno e riesci anche convincere il suo partner a provare questo sentimento esclusivo quando soffre atteggiamenti al limite della sopportazione umana Seefeldcommuove tutti insieme li fa cantare per la gioia meno male che c’è bisogno è perché qui con tante Vabbè lasciamo stare e noi oggi Vogliamo fare gli auguri a tutti coloro che sono nati in particolare facciamo la nostra Isabel Tantissimi auguri Isabel Mi raccomando auguri a te tutti coloro che sono nati sappiate che nella prima parte della vostra vita dedicate tutte le vostre energie allo studio di una posizione professionale di rilievo poiché L’intelligenza non vi manca raggiungete ben presto ottimi risultati rassicurati dal punto di vista professionale vi lasciate finalmente andare anche sul piano a e Aprite la porta un amore che da diverso tempo chiedeva di entrare davvero Isabella è aperto la porta Speriamo Viaggio nel tempo ci porta in realtà in quel 17 febbraio 1992 scoppia Tangentopoli la lucida analisi di Indro Montanelli sullo scandalo delle tangenti sottolinea come la caduta del Muro di Berlinodell’incubo comunista abbiamo creato i presupposti per mettere sotto processo un intero sistema politico ed economico segnando uno spartiacque nella storia della Repubblica Italiana il proverbio Isabella questo per te è caldo di panni non fece mai danni Scherzo Eh si gioca si gioca Vi auguro una meravigliosa giornata una buona settimana soprattutto speriamo bene Noi torniamo puntuali domani alla stessa ora sempre qui su queste frequenze Buon proseguimento discorso almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa