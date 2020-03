Almanacco del 17-03-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ti sia martedì 17 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Patrizio Apostolo Noi andiamo a parlare di Patrizia latino patricios Patrizio del patriziato aggettivo che deriva dal termine patres padri e che passo presto indicare i senatori Patrizi di Roma matrici Patrizio Room il personale si diffuse in epoca tarda il culto di Patrizio evangelizzatore dell’Irlanda non lo dice nemmeno a se stessa nel complesso di inferiorità la porta a rilanciare e rinunciare alla felicità quando le sta a portata di mano dovrebbe usare di più ea dell’uomo smoking come da quello con i jeans stracciati in certi periodi romantiche in altri molto pratica molti flirt Vezzose vanitosa si mostra cordiale forse un pochino snob con le donne accondiscendente con gli uominiuna o due amiche super fidate facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e non gli auguri li vogliamo fare in particolare ad Elisa Tantissimi auguri Elisa sperando che sei in ascolto poi li vogliamo fare a Roberta e a Matteo e inoltre a Miriam e Ade va a voi tutti coloro che sono nascosto che sono nati quest’oggi sappiate che la vostra attività intense a volte rischia di confondervi Se volete raggiungere gli obiettivi professionali che le vostre ambizioni Vi suggeriscono dovrete Dunque imparare a con amici importanti potranno esservi di grande aiuto in amore non dovete scoraggiarvi di fronte alle prime difficoltà i rapporti perfetti non esistono ma con un po’ di impegno se ne possono costruire di soddisfacente il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II è proclamato re d’Italia e noiil nostro proverbi un Croce andiamo a salutare numero di montagna non bagna la campagna voglio salutare anche oggi so che ieri hanno fatto un viaggio come dire ben fatto è i nostri amici Stefano ed Alex ti salutiamo Ormai sono sono partiti e quindi mi raccomando comportatevi bene anche questa anche in questa giornata Un saluto anche ad Andrea che si trova nel girone Lo rinnovo Antonello forza leggo i tuoi messaggi sempre molto molto puntuali e intelligenti voglio salutare anche il nostro Roger Livio Oggi sono buono è anche lì dai mi raccomando E tutti coloro oggi in particolare Permettetemi mi allungo un po’ tutti coloro che sono davvero in trincea non è solo un libro ma sono coloro che veramente si impegnano per affinché davvero domani posso andare tutto bene Quindi un abbraccio un pensiero anche a voi se magari riuscite ad ascoltarci o comunque ancheloro stanno lavorando seriamente Magari siamo solo un leggero sottofondo nel loro lavoro siete in tantissimi e anche in questa in questa situazione cerchiamo di rimanere sereni e vi lascio al resto della programmazione Noi torniamo domani sempre alla stessa ora sempre qui per darvi il buongiorno Il Ben ritrovati E perché non somma qualche qualche buona notizia Speriamo di poter vela dare dai anche nel corso di questa giornata Buon proseguimento vi ascolta almanacco del giorno

