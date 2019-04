Almanacco del 17-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno mercoledì 17 aprile Buongiorno da Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda il Beato Stefano Abate e i santi Elia Paolo Isidoro Martiri non potevamo parlare di Elia potevamo parlare di e invece parliamo di Eliana abbiamo sta fissa non è sempre per le varianti femminili e poi Eliana Miri fa ricordare qualcuno in particolare Comunque Eliana deriva dal latino Elios spray la sua primitiva del termine greco per indicare il dio del disco solare usato sia come nome proprio che come composto la variante Eliana in Auge in epoca imperiale giunta solo i nostri giorni nonpressoché invariata allegro dinamica la stessa energia che l’origine che il suo nome lascia supporre a fare sempre sorridente disponibile nei confronti del prossimo Tuttavia soggetta Bruschi sbalzi d’umore che lasciano impotenti quanti la circondano è molto amata dai bambini Brava Eliana e noi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questo oggi in particolare gli auguri li facciamo a Loriana e ha Emanuela Tantissimi auguri a entrambe e in particolare a tutti coloro che Oggi compiono gli anni voi siete pazienti tranquilli riservati spesso date l’impressione di erbivori Ma in caso di necessità rivelata una straordinaria forza morale che lascia esterrefatti chi vi è di fronte da lavoro avrete quello che desiderate serenità sicurezza economica in amore sapete essere gelosi affidabili come pochi costruite il vostro rapporto con tenacia e sarete ricompensati da una famiglia felice ed ha figli che vi daranno molte soddisfazionia ciascuno di voi il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 17 aprile 1989 Blob debutta su Rai 3 è la cosa più orribile che abbia visto in vita mia la citazione di un film horror degli anni 50 si trasforma in un giudizio lapidario sulla televisione così si apre un programma rivoluzionario che con ironia anarchiche riverente fa a brandelli la TV creando collega impossibile da l’effetto comico questo è Globe in realtà molto azzeccato Ma per la semantica della della televisione in questo caso degli anni 90 e ancora oggi ha il suo perché vero sveglissimo te lo ricordi anche tu e Andrea caro va bene andiamo a salutare in con il proverbio quello di oggi misura il tempo e farei buon guadagno prendiamoci una bella giornata salutiamo Antonello il nostro pusher spacciatore musicale Livio tutti coloro che sono all’ascolto Emanuele Viaggia con noi anche lui buona giornata l’almanaccopuntuale domani restate con noi la almanacco del giorno

