Almanacco del 17-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno venerdì 17 maggio giorno da Francesco Vitale oggi Oggi la chiesa Ricorda ricorda San Pasquale Esatto la festività Pasquale in un tempo chiamata cacca dal termine Pasqua Pascoli all’origine di questo personale celebrativo diffusi soprattutto in epoca medievale la vita gli propone parecchie prove ma anche momenti di impensata fortuna tende ad analizzare se stesso i fatti con una proverbiale pazienza da certosino quando va alle feste e vai Il Galletto seduce più donne contemporaneamente suscitano invidia e gelosia e non ama impegnarti APAsemplice di quanto non sia pochi comprendono la sua interiorità complessa a chissà ascoltarlo rivela tutto di sé stesso e non finisce mai di stupire il nostro viaggio nel tempo amici belli prima ci porta a fare gli auguri e oggi gli auguri di vogliamo fare a Martina Tantissimi auguri Martina cresce e a Stefano stamattina a tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate bene che siete consapevoli della vostra forza delle vostre notevoli capacità difficilmente accetta di sottomettersi al volere altrui e tendete continuamente a imporre la sua volontà non sempre per ottenere i frutti sperati Sia nel lavoro fine Amore Dovresti cercare di essere un po’ meno rigidi un po’ più diplomatici tutta la vostra vita ne trarrà vantaggio oggi 17 maggio e la giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia promossa dall’Unione Europea nel 2007 celebrata ogni anno. il 17 maggio numerosi eventi e manifestazioni sonoizzati nel mondo Per sensibilizzare le persone verso il problema dell’omofobia e per smuovere le coscienze al fine di prevenire il fenomeno dal 2009 la ricorrenza si amplia e aderisce la condanna anche su gesti violenza contro le persone transgender e contro qualsiasi gesto forma di violenza legata al orientamento sessuale delle persone eventi manifestazioni Ricordo a tutti l’importanza di rispettare il prossimo e i suoi orientamenti sessuali il proverbio di oggi se il fungo Abbonda il grano affonda è detto un po’ e vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali Sì sì sempre domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze Buona giornata l’almanacco del giorno

