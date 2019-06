Almanacco del 17-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è lunedì 17 giugno Buongiorno da Francesco inizia una nuova settimana versione estiva potremmo dire Magari la Chiesa oggi Ricorda a San Gregorio Barbarigo vescovo ma anche il Beato Arnaldo Arnaldo che è un nome di Chiara origine germanica determini Aquila unità valda potenza nel significato di potente come un’aquila che la forza di un’aquila dato che l’animale era sacro i popoli germanici nome conobbe larga diffusione Tra queste popolazioni naldo è capace di vedere in ogni esperienza il lato positivo anche quando gli capitano cose che metterebbero in difficoltà chiunque vuole una donna di grande levatura intellettuale da circa kuda ingegnosa pronta a cambiare la sua vita sea fargli dimenticare gli amori Passati grazie alla sua intelligenza e la sua astuzia e riesce a cavarsela in ogni frangente riuscendo ad accordarsi anche con chi ha opinioni diverse dalle sue facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Buon inizio di settimana a voi Veramente possiate passare una meravigliosa giornata a tutti voi che siete nati quest’oggi sappiate che la vostra una campestre di ideale per voi sarebbe vivere a stretto contatto con la terra e la campagna Anche se questo non fosse però il nostro stile di vita dovrà essere molto semplice rispecchiare le leggi della natura e i valori tradizionali amore lavoro di daranno grandi soddisfazioni mi facciamo davvero i migliori auguri il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 17 giugno del 1905 ricordiamo il volo del primo dirigibile italiano circa 150 mila lire la cifra che ho corsa lo scienziato Almerico Da Schio per mettere assieme i pezzi fatti arrivare da varie parti d’Europa con cui costruire aeronave Italia il primo dirigibileadattarsi in volo il proverbio quello di inizio mattinata l’erba non cresce sulla via Maestra e vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo domani Eh sì ci saremo sempre la stessa ora sempre qui buon proseguimento di ascolto Mi raccomando restate con noi L’Alba del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa