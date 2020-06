Almanacco del 17-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno mercoledì 17 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Raniero che deriva dal Germanico raggi nel consiglio senno e Ari esercito significato potrebbe essere senno dell’esercito sono nati oggi Igor Stravinsky Lella Fabrizi e Paulina Rubio in mano andiamo a fare gli auguri ai nostri e i nostri amici a micetti che sono nati quest’oggi sempre tanti siete che ci inviate i vostri vostri messaggi le vostre segnalazioni e bene oggi Tantissimi auguri in particolare Li vogliamo fare a tantissime persone sto prendendo tempo e facciamo tantissimi auguri aSimone auguri Simone Buona giornata a Cristiano e anche mamma che si chiama Silvia vero che veramente siamo sempre un po’ così perché vedo anche i nomi come tutti tutti così ci soprannomino Mignon di battesimo No non si riesce Vabbè ti lascio giù lì così stiamo comunque facciamoci il nostro viaggio nel tempo niente polemiche oggi 17 giugno 1885 la Statua della Libertà Donata dai francesi e gli Stati Uniti d’America New York trasportata ancora da assemblare in 1883 casse a bordo di una nave 17 giugno del 1905 il primo dirigibile Italia 1 Italia si alza in volo da Schio in provincia di Vicenza proprio ricordiamo proprio il primo volo infine il 17 giugno 1972 giovane atletane hai primatista europeo Milano dei 100 m diceva konrad-adenauer-allee intelligente bio posti limiti alla stupidità no e noi ci andiamo a salutare con il proverbio uncolo presto si Peppe Chi giudica in fretta Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre lo stesso sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa