Almanacco del 17-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno mercoledì 17 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda a Sant’Alessio così come Alessandro Di cui può essere una forma abbreviata Se volete Alessio sia un’etimologia forse di derivazione asiatiche 3y Alexino proteggere il significato de Il difensore ingegnose paziente Sage curioso fin da piccolo dimostra di avere lo spirito commerciale di un banchiere volitivo è deciso non lascia mai nulla non è costante ama perciò cambiare spesso per provare sempre nuove intense sensazioni ha bisogno di tempo per riuscire a fare amicizia e si lascia coinvolgere volentieri da persone attive e interessatestimoli non soprattutto intellettualmente facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi in particolare gli auguri li vogliamo fare ce ne abbiamo veramente tanto Wow ragazzi Dobbiamo fare a Micol Lucia Roberto Michelangelo Giulia Roberta e Giorgio Tantissimi auguri a tutti voi e tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che la vostra natura vi ha regalato grande capacità per avere successo che però voi tornati dalla pigrizia non mettete a frutto come dovreste quello di cui avete bisogno Seggiano La rete è un partner che si assume il compito di organizzare nella pratica la vostra vita il vostro lavoro quando lo troverete tutto andrà molto meglio e ve lo auguro di cuore nel nostro nel tempo e vacanziero perché vi porto in quel 17 luglio del 1955 a Los Angeles qui apre Disneyland ho sempre cercato di immaginare un posto dove portare leChi tiene i pomeriggi del sabato e della domenica un posto dove però potevo divertirmi anch’io con queste parole zio Walt Walt Disney saluta l’inaugurazione di Disneyland nella periferia di Los Angeles il primo parco divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale è bello bello il nostro proverbio telline e granchi spendi e poco mangi meravigliosa giornata a tutti voi noi si torna domani sempre alla stessa ora Sempre su queste restate in nostra compagnia a domani Ciao l’almanacco del giorno

