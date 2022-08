Almanacco del 17-08-2022 ore 07:30

almanacco del giorno martedì 16 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di Santo Stefano d’Ungheria r e San Rocco Pellegrino taumaturgo San Rocco è il protettore dei chirurghi necrofori farmacisti selciatori Pellegrini viaggiatori e prigionieri Noi andiamo a fare tantissimi auguri a coloro che ci hanno scritto questa mattina i più rapidi Paolo Veronica Gabriele Nella buona giornata ciascuno di voi e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo quando in quel 16 agosto nel 1992 nasce devia X Factor Liberosoddisfatto della distribuzione del sistema operativo Linux l’informatico yammo lancia un sistema operativo per computer composto solo da software libero Sono una pioggia Inoltre anche Madonna Rocco Papaleo e poi ancora mikrozid Marta Menegatti Per quanto riguarda il mondo sportivo noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una meravigliosa giornata un buon martedì rimanete in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa