Almanacco del 17-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno dei giovedì 17 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Ignazio di Antiochia vescovo Ignazio da latino Ignazio sono personale che andò a sostituire il più antico Ignazio suo nome gentilizio di Oscar origine probabilmente già in uso presso gli etruschi deriva il nome Ignazio celante forse il termine Ignis fuoco e uno studioso la cultura per i libri lo affascina la aiuta a risolvere i dubbi in decisioni o nervosismo naturale fatto di semplicità ardenti attacchi ritira pergi Ke parole di fuoco e dinamico e si precipita Lancia in resta dove tutto sente movimento aria d’avventura ovunque abbia possibilità di attaccare le rigidepensioni dei perbenisti Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri oggi li vogliamo fare a Veronica Paola Antonio e Barbara a voi tutti e tutti coloro che siete andati quest’oggi sappiate che voi siete energici decisi non passa praticamente giorno senza che voi non realizzate qualcosa di fronte alle difficoltà siete sempre sostenuti da una grande forza interiore e Aggiungete tutti gli obiettivi professionali che Vieri vedevate sua prefissati in amore vivete rapporti intensi ma equilibrati che vedranno calore senza schiacciare la vostra Indipendenza il nostro viaggio nel tempo amici belli ci porta al 17 ottobre giornata mondiale del rifiuto della miseria Questa ricorrenza è stata indetta per la prima volta Nel 1987 a Parigi quando 100.000 persone che volevano difendere i diritti umani di ogni paese condizioni origine diretti da padre Joseph wresinski si riunirono sul sagrato dei diritti dell’uomo altro che vero neldue l’ONU diede ufficialità le ricorrenze da quell’anno sempre il 17 ottobre si ricorda questo evento il padre bresinsky sintetizza il senso di questa ricorrenza con queste parole la dove gli uomini sono condannati a vivere nella miseria i diritti dell’uomo sono violati unirsi per farli rispettare è un dovere sacro e da queste parole andiamo a salutarci con il proverbio anzi il proverbio del giorno qual forte rompe ogni sorte Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani alla stessa ora qui Vi auguro una meravigliosa giornata forza che il weekend si avvicina Forza forza forza restate con noi e buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa