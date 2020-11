Almanacco del 17-11-2020 ore 07:30

almanacco del giorno insieme a martedì 17 novembre Buongiorno dalla redazione Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Elisabetta d’Ungheria nome biblico di origini antichissime viene dall’ebraico elisheva il significato più probabile è colei che Giura per via Santa Elisabetta d’Ungheria è patrona dei panettieri degli ospedalieri sono nati oggi Martin Scorsese Carlo Verdone Sophie Marceau e noi andiamo a fare gli auguri nostri nati di oggi in particolare di andiamo a fare ad Andrea perché signor Andrea a Tony e a Ilaria Buona giornata a voi tutti coloro che Oggi compiono gli anni e in particolare con voi e con tutti andiamo a fare il nostro viaggio nel temponovembre ma del 1558 sale al trono Elisabetta prima d’Inghilterra inizia l’epoca cosiddetta elisabettiana fu un periodo di straordinaria fioritura economica artistica e culturale di 7 e novembre ma del 1869 viene inaugurato in Egitto il canale di Suez l’opera lunga 193 km permette di evitare i 10.000 km della circumnavigazione del 17 novembre 1970 infine l’inventore statunitense Douglas engelbart brevetta un dispositivo in grado di inviare un input di posizione a un computer e il cancro oggi tutti i pc del mondo viene sfruttato lo stesso concetto ideato Allora George Bernard Shaw ha detto il segreto per essere infelici e di avere il tempo di chiedersi continuamente se si è felici oppure no proverbio in colonna l’esperienza madre di scienza Buona giornata ciascuno di voi un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagniaa domani almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa