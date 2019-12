Almanacco del 17-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno cerchiamo di portarla bene questa settimana è Io Gabriele Lo caccio fuori oggi dico così gli Gabriele ci siamo capiti in pochi questa mattina buongiorno buongiorno da Francesco d’Italia Oggi è martedì 17 dicembre Dai ci siamo Eh forza proprio l’ultimo sforzo per chi può Insomma oggi la chiesa ricorda San Floriano martire ma anche i santi e le sante Anania misaele Martiri e Lazzaro di Betania potevamo parlare di Fiorani odi di Anania di Miseria e andiamo a parlare di là da che deriva dall’ebraico eleazar il tuo fuori con significante Dio aiutato Dio è venuto in aiuto un personaggio del vecchio e del Nuovo Testamento non ha mai avuto come personale grande diffusione nel mondo Cristiano nonostantecelebrità del fratello di Marta e Maria risuscitato da Gesù attaccato la vita in ogni suo aspetto vuole provare tutte le esperienze curioso di quanto accade nel mondo circostante e di carattere fermo e risoluto coraggioso leale sono in amore l’audacia lascia lo spazio insolita e affascinante tenerezza è capace di stregare qualsiasi donna è sempre estremamente puntuale qualità di cui si vanta ragione sia con gli amici che con i colleghi di lavoro tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri non ci vogliamo fare veloci veloci a sarà veramente tantissimi auguri a Dario e a Paolo a voi A tutti coloro che sono nati quest’oggi noi ovviamente vi diciamo che amici belli amici cari amiche meravigliose voi siete dotati e dotate di spirito di iniziativa capaci di grande generosità Ma siete anche dominati dal impazienza e se non ottenete subito quello che desiderate vi lasciate spesso prendere dalla collera nel lavoro dovretealcuni momenti difficili ma nella seconda parte della vostra vita raggiungere il successo e viene auguriamo tanto tanto in amore Vi si addice un partner riflessive paziente in grado di sopportare le esplosioni e di darvi la tranquillità di cui avete bisogno il nostro viaggio nel tempo ci porta in TV era il 17 dicembre 1989 quando arriva il primo episodio dei Simpson Homer impiegato nella centrale nucleare di Springfield come ispettore la sicurezza è rimasto senza tredicesima e non sa come far fronte le spese dei regali di Natale per i figli Bart Lisa e Maggie Non può nemmeno contare sui risparmi perché sua moglie ma li ha spesi per cancellare il tatuaggio che va Si è fatto sul braccio e va bene Questo è il primo ep di un natale da cani era il titolo del primo episodio della serie animata I Simpson ha trasmesso proprio sul canale Fox e fin da subito si capisce che le avventure della sgangherata famiglia creata dalla penna diJames Brooks non sono dirette solo un pubblico di giovanissimi Anzi anzi è ancora oggi c’è da ben vedere c’è da ben vedere il proverbio uncolo tutto può sentire ma non sempre ridire ricordatevelo buonissima giornata Noi torniamo puntuali forse non lo so Vediamo vedi o Gabriele che tanto se vuoi riposare oggi me la prendo con lui eh Ci sentiamo domani alla stessa ora sempre qui buonissima giornata Buon martedì e soprattutto restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa