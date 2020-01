Almanacco del 18-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno siamo arrivati a sabato 18 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Margherita d’Ungheria e anche le sante liberata e Faustina Martiri parliamo di liberata derivante dal latino liberato sul significato pagano è essere liberi dalla schiavitù mentre quello Cristiano e liberarsi con il battesimo dal peccato originale disponibile verso gli altri per morosi Cortese si distingue Generalmente per finezza ed eleganza sia nei modi che nel vestire tanto da non passare quasi mai inosservata è una persona che ama stare in compagnia degli amici dando il suo appoggio e rallegrando le serate pur senza scivolare in eccessi In campo sentimentale conquista per l’intensità dello sguardo per il modo garbato di proporti quando si innamora da tutta se stessa mostrandosi premuraterminata nelle proprie decisioni difficilmente si lascia sfuggire l’uomo giusto facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi la vostra grande forza e quella della ragione la vostra intelligenza è così acuta e precisa difficilmente sbagliate bersaglio nel lavoro Siete in grado di organizzare e pianificare anche su tempi molto lunghi e inevitabilmente ottenete quello che desiderate in amore sapete inserire molta sicurezza ma il vostro rapporto sarebbe completo se riusciste a essere meno controllati e più spontanei il nostro viaggio nel tempo ci porta nella storia 18 gennaio ma del 1919 ricordiamo alla conferenza di Parigi a due mesi dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale si inaugura con la conferenza di Parigi una serie di Trattati destinati a dare un nuovo assetto geopolitico Europa con conseguenze che Pochi anni dopo alimentarono la nascita delle dittature nazifasciste fino a scatenare il secondo conflitto mondiale e noi ci fermiamo qui non senza avervi lasciato il proverbio di inizio giornata del Sole la neve indora neve neve neve ancorabuona neve a tutti voi vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia Noi torniamo lunedì almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa