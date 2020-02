Almanacco del 18-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è martedì 18 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Massimo Claudio Alessandri cuccia sono Martiri Viotti anche il Beato Angelico domenica Noi andiamo oggi a parlare di Cinzia così temuti perché c’è anche Santa Cinzia Oggi Cinto era il monte nei pressi di velo Dov’è la mitologia classica individuava la nascita di Apollo e Artemide Chi è Chi erano infatti gli appellativi delle due divinità per saremo tipo Cinzia era un nome molto diffuso già in epoca Nella sua mente si agitano una marea di invidiabili idee vive un tornado di emozioni e solo parlando non riesce a frenare le a tornare Serena è molto legata agli amori del passato che ritrova anche nel partnerContrada adulta affettuosa di poche parole cosa frasi sintetiche divertenti che mi è venuta la fantasia è la vitalità facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati Quest’oggi a Gigi auguri vogliamo fare a Bruno al Brunone a tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che avete un grande cuore che si infiamma per le cause Nobi è che sempre pronto ad aiutare chi ne ha bisogno la natura vi ricompensa garantendovi un ottima riuscita professionale Speriamo soprattutto un’ottima carriera se sceglierete quella giuridica o quella militare facendomi incontrare partner in grado di rendervi felici con lui e con voi la famiglia che desiderate che lavoriamo veramente di cuore in questa giornata il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 18 febbraio 1861 Quando si riunisce il primo Parlamento dell’Italia unita 1 Torino festante tappezzata di Tricolori accolse la prima seduta del parlamento dell’Italia unita completata mancava solo Romal’unificazione geografica bisognava costruire da zero quella amministrativa economica e sociale e scontrandosi con un clima di egoismi locali di contestazioni al nuovo a statale e questa è la notizia di oggi con cui andiamo poi dopo a lasciarci quel proverbio uncolo Grazie fritture coliche sicura Eh vabbè ma sempre bene su dai non ci siamo mica preoccupare Ci mancherebbe buona giornata Noi torniamo domani alla stessa ora sempre qui su queste frequenze arrestate in nostra compagnia almanacco del giorno

