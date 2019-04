Almanacco del 18-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno giovedì 18 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San per l’europeo vescovo e San Calogero Calogero dal bizantino Calogero bonvecchio fusato inizialmente per indicare i monaci anacoreti per poi diventare il nome proprio speciale nel mondo Cristiano in Sicilia tutto era diffuso apparentemente sicuro di se tutto d’un pezzo spesso si rivela invece incerto diffidente lunatico la gentilezza che lo contraddistingue diventa volte uno scudo dietro il quale si nasconde per vivere indisturbato in famiglia rischia di essere dominato dalla madre prima della moglie poi cercando a volte per una sorta di compensazione un legame clandestino basato sulla tenerezzageloso e polemico Basta poco di accendere la miccia a far esplodere la sua indignazione è piuttosto abile In affari Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri oggi in particolare li andiamo a fare a Tyson Tantissimi auguri a Giuseppe a Giuliana Giordano Daniela Maria e Marzia Siete tantissimi auguri a tutti voi tutti coloro che sono nati quest’oggi amici sapete siete ardenti impetuosi combattivi sempre aspettati di novità non esitate a lanciarmi nelle imprese più stravaganti ma vi manca poi la costanza necessaria per portare a termine i vostri progetti e lavoro raggiungere dei buoni risultati se imparerete a essere più avveduti e tenaci in amore Sarete felici solo quando rinuncerete avventure e video ad affrontare un rapporto stabile il nostro viaggio nel tempo e ci porta in quel 18 aprile 1506 iniziano i lavori alla Basilica di San Pietro mentre insieme alla Cristinacominciarono ad avvertire i primi segnali del protestantesimo la Roma papale rispose avviando La costruzione di un nuovo grande tempio completato in oltre un secolo destinato a diventare il cuore pulsante del cattolicesimo i grandi maestri del Rinascimento e del Barocco ne fecero un prezioso scrigno di opere immortali il proverbio con cui ci andiamo a salutare vita in aprile quotata al villan non ha mai la sete elevata e quanto è vero anche questo buona giornata Noi torniamo domani stessa ora stessa frequenza e buon proseguimento di ascolto e restate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa