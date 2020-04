Almanacco del 18-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno sabato 18 aprile Buongiorno da Francesco Vitale oggi il chiesa San Galdino vescovo il nome del vino viene attraverso il francese antico Galvan del Francone Val dinos evaldo derivato da wald significa punto potere dice il proverbio Noa feste di pazzi più guai che solazzi noi oggi Vogliamo fare gli auguri a Natasha Stefanenko Giusy Ferreri e Carolina Crescentini sono i nativi a oggi E gli aggiungiamo anche i nostri inattivi facciamo la nostra Flavietta Tantissimi auguri Flavietta sperando che tu stia bene Giuliana Giordano Danielavia Marzia Giuseppe età Izzo Siete tantissimi oggi a tutti voi in tantissimi tantissimi auguri di compleanno di buon compleanno di una buonissima giornata il 18 aprile del 1506 Papa Giulio II pensate pose la prima pietra della Basilica di San Pietro in Vaticano i lavori inizialmente affidati all’architetto Donato Bramante durarono ben 120 anni coinvolsero I maggiori nomi del Rinascimento italiano come Raffaello Michelangelo furono conclusi dal Bernini il 18 aprile del 1948 invece si tengono in Italia le prime elezioni politiche per il Parlamento repubblicano era la prima consultazione elettorale a suffragio universale dopo quella del 1946 il 18 aprile invece del 1955 muore a princeton Albert Einstein il fisico Premio Nobel Aveva espresso il desiderio di mettere il proprio corpo a disposizione della Scienza e la patologo che effettuò l’autopsiasul cervello sottovuoto pensate per circa 30 anni il resto del corpo fu cremato è le ceneri furono disperse in un luogo Segreto e non ci salutiamo con questa frase non si è mai tanto ridicoli per la qualità che sia quanto per quella che si fa Mostra di avere lo ha detto France dell’arrocco col bene Oggi siamo un po’ francesi e francofone questo questo sabato mattina vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali lunedì sempre qui sempre la stessa ora buon proseguimento di ascolto e restate in nostra compagnia almanacco del giorno

