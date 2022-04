Almanacco del 18-04-2022 ore 07:30

al parco del giorno sabato 16 aprile Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Bernarda su di nome Bernarda deriva dal Germanico del composto da ben orso e hard forte e valoroso significa quindi forte come un orso a dorso coraggioso il proverbio di Sica piegalo dopo cena se c’è nuvolo rasserena e speriamo sono nati oggi Charlie Chaplin Nilla Pizzi e Papa Ratzinger parla a cui facciamo veramente tantissimi tantissimi tantissimi auguri È veramente anche per questo nuovo traguardo auguri anche i nostri Davide Annarita Michele buon compleanno Michele è Giusy buon compleannosalutiamo anche tua figlia Elisabetta è che sempre sempre in gamba sempre forte anche una collega è Roger te no Le cose vanno dette salutiamo anche Barbara bella Barbara è la nostra sempre molto molto carina Daniele simpatico oggi aggiungiamo tutti gli appellativi perché sennò è Alfonsina e Alfio dalla Sicilia Ciao Alfio Buona giornata anche a te allora Viaggio nel tempo lo facciamo 16 aprile ma del 1440 muore l’architetto Filippo Brunelleschi che i contemporanei considerarono un genio nella scienza della costruzione per avere edificato tra le altre la grande Mole della Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze 16 aprile 1943 Albert Hoffman scopri gli effetti allucinogeni dell’acido lisergico meglio conosciuto come LSD fine 16 aprile 1991 oltre settantamila persone riunite Nello Stadio londinese di Wembley Assistono al mega concerto contro l’apartheid dedicato a Nelson Mandela in leader sudafricano hai presee viene ha chiamato dalla folla noi ci salutiamo con le parole di Tiziano Terzani che ha detto questo è un aspetto rasserenante della natura la sua immensa bellezza e lì per tutti Nessuno può pensare di portarsi a casa col tramonto Buona giornata Tantissimi auguri soprattutto per una serena Pasqua a ciascuno di voi fate i bravi Mi raccomando è sempre per quel che è possibile cerca di vivere come si dice l’essenzialità ai tanti rumori e alle tante Eh no Godiamoci di queste giornate Se volete se potevi in nostra compagnia perché no buonissima giornata a tutti Ciao almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa