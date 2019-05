Almanacco del 18-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è sabato 18 maggio Buongiorno da Francesca Oggi la chiesa ricorda San Felice da Cantalice e Saint honorè di Svezia ora come da Felice a hamiko passando onico passiamo a Venanzio e poi parliamo di Erica No non so Comunque noi oggi parliamo di questo nome un personale di origine svedese deriva da Erica il Signore di sempre mediamente diffuso in tutto il periodo medievale e tornate oggi come nome esotico nei primi anni Settanta anche la forma Erika con la k felice e coccolata Erica è sempre molto carina disposta a scrivere sui propri errori che su quelle altrui il fatto che abbaia così dolci l’eterea non vuol dire che sia viziato fragile anzi quandoessere determinata ed assumersi appieno le proprie responsabilità in amore sa come ottenere ciò che vuole dal partner senza che lui se ne accorga Pensate un po’ e tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questo particolare oggi di auguri di facciamo a Sara Auguri Sara a fare tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che avete una spiccata sensibilità artistica e un raffinato gusto estetico adorata essere andati da cose belle e preziose che vi costano un occhio della testa per vostra fortuna avete anche una felice propensione agli affari nessun problema economico in Amore siete molto conservatori incontrate ben presto la vostra anima gemella non ha lasciate più bravi Mi raccomando il nostro viaggio nel tempo ci porta email 18 maggio Sì ma del 1821 il cerotto viene messo in commercio l’ordinaria quotidianità domestica volte può dare l’intuizione geniale in grado di cambiare le abitudini di miliardi di esseri umani di dare la sterzata giusta alla propria vita professionale è così che è andata per uno sconosciuto impiegato della Johnson & Johnsonnell’America degli anni Venti e lui si deve quel familiare Il rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole grandi ferite proverbio proverbio a buona volontà non manca facoltà una buona giornata a tutti voi in particolare sempre al nostro sveglissimo che ti sveglissimo non c’è ma salutiamo anche Dino oggi è anche lui una buona giornata il nostro pusher in esterna Livio insomma a tutti l’augurio di una felice giornata Noi torniamo puntuali lunedì si lunedì sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

