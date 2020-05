Almanacco del 18-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno inizia una nuova settimana e anche una nuova fase vero in tutti proprio tutti gli effetti proprio in tutti i casi lunedì 18 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Primo papà di nome Giovanni deriva dall’ebraico yo abbreviazione di jahvè Che significa ebbe Misericordia vuol dire letteralmente Dio ha avuto Misericordia un dono di Dio anticamente veniva Imposta un figlio lungamente atteso è nato quando i genitori avevano perso la speranza di essere Rallegrati dalla nascita di un bimbo sono una pioggia Enrico Brignano Papa Giovanni Paolo II Giovanni Falcone e noi vogliamo fare tantiauguri oggi ai nati che a tutti coloro che compiono gli anni in particolare vogliamo fare gli auguri alla nostra Sara Tantissimi auguri Sara l’augurio di una serena e buona giornata facciamo il nostro viaggio nel tempo 18 maggio del 1910 la terra passa attraverso la coda della cometa di Halley l’evento suscita un grande allarme ma non si verifica alcuna avvertibile conseguenza nel 1951 lo svedese Ruben rausing presentava la prima confezione per alimenti in tetrapak 18 maggio del 1982 Sophia Loren entra in carcere per scontare la pena di un mese di reclusione pensate per evasione fiscale 18 maggio 1982 il 18 maggio invece del 1921 il cerotto viene messo in commercio l’ordinaria quotidianità domestica a volte può dare l’intuizione geniale in grado di cambiare le abitudini di miliardi di esseri umanila sterzata giusta la propria vita professionale è così che è andata per uno sconosciuto impiegato della Johnson & Johnson nell’America degli anni 20 e lui si deve quel familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccoli e grandi ferite il proverbio quello con cui ci andiamo a salutare questa mattina chi corre troppo cadde al primo intoppo via per una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo domani frate e Sora Qui su queste frequenze restate in nostra compagnia e buona giornata almanacco del giorno

