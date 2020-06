Almanacco del 18-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a giovedì 18 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Gregorio Barbarigo vescovo il nome Gregorio deriva dall’aggettivo Greco Greco Che vuol dire essere sveglio essere allerta quindi significa attento guardingo sono nati oggi poi mercato Raffaella Carrà Isabella Rossellini e sono nati i nostri veri vip a cui vogliamo fare arrivare i nostri auguri in questa meravigliosa giornata ed ecco allora buon compleanno a Nico Simone Giacomo Fabio e Ivana a voi tantissimi auguri per una felice meravigliosa giornata il nostro viaggio nel tempo ci porto in quel 18 giugno a del mio215 giorno della famosa battaglia di Waterloo che segno la definitiva sconfitta di Napoleone 18 giugno 1939 Papa Pio XII programma San Francesco d’Assisi patrono d’Italia insieme a Santa Caterina da Siena 18 giugno 1946 in seguito al risultato del referendum del 2 Giugno La Corte di Cassazione programma Italia 1 Repubblica è ancora 18 giugno ma del 1956 ricordiamo il primo pianoforte elettrico trasportabile della storica società specializzata strumenti musicali il primo esemplare di pianoforte elettrico trasportabile si tratta del modello 112 che presentava delle funzioni abbastanza ridotte una manopola per regolare volume un Pedale per il suono di una nota e delle gambe rimovibili il proverbio con cui noi oggi ci andiamo a salutare il buon senso il buon gusto vedo ma sempre giusto quanto è vero RogerBuona giornata e buon proseguimento di Ascolta tutti voi Noi torniamo domani Ieri non abbiamo fatto gli auguri ai maturandi è una brutta dimenticanza fa eravamo veramente presi urge di qua e di là ma so che state veramente facendo del vostro meglio è Quindi un augurio a tutti i ragazzi che svolgono questo particolare esame di maturità in queste condizioni così particolari non glielo permettiamo dai anche ai docenti che si stanno cimentando anche in questa davvero inusuale Prova anche da parte loro Noi torniamo domani a cincischiare come sempre Tesoro il nostro Buongiorno Vi lascio alla programmazione ai vostri nostri programmi Noi ci risentiamo domani l’ho detto l’ho detto non me ne voglio andare vi saluto vi saluto ciao almanacco del giorno

